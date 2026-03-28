Colisão entre duas motos deixa um morto na madrugada deste sábado (28), na BR-308, em Bragança

Um motociclista morreu após um acidente envolvendo duas motos na madrugada deste sábado (28), na rodovia BR-308, próximo à entrada do mirante, em Bragança, no nordeste do Pará. Segundo as primeiras informações, a colisão foi registrada por volta de 4h45. Um dos condutores, identificado apenas como “Chico”, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

O outro motociclista foi socorrido e encaminhado a uma unidade de saúde da região. Até a manhã deste sábado, não havia informações sobre o estado de saúde da vítima.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para atender a ocorrência. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.