Colisão entre caminhão e carro deixa vítima com dedo quebrado na BR-316, em Santa Izabel do Pará

Uma colisão entre um caminhão e um veículo particular deixou uma pessoa com o dedo quebrado, na manhã desta sexta-feira (29), no Km 33 da rodovia BR-316, sentido capital/interior, no trecho do município de Santa Izabel do Pará. As informações foram confirmadas por meio da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Conforme registro da PRF, foi uma ocorrência "de sinistro de trânsito do tipo colisão traseira, envolvendo um caminhão e um veículo de passeio (nivus)". O registro oficial também detalha que houve "uma vítima lesionada com o dedo quebrado. Sem mortes". A PRF não informou se a vítima estava no carro ou no caminhão.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra a gravidade do acidente. O veículo particular, conforme as imagens, ficou totalmente destruído. Um dos caminhões transportava uma carga de açaí que ficou espalhada pela pista.