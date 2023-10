Churrascaria é atingida por incêndio no bairro da Pedreira, em Belém

Uma churrascaria foi atingida por um incêndio de pequenas proporções na manhã deste domingo (1°), no bairro da Pedreira, em Belém. O estabelecimento localizado na rua Antônio Everdosa, entre as travessas Barão do Triunfo e Mauriti, registrou apenas danos materiais. Não há relatos sobre feridos.

Imagens compartilhadas nas redes sociais pelo perfil “Lá na Pedreira” mostram que as chamas começaram pela churrasqueira e ava​nçaram à chaminé. Um homem aparece nas imagens usando um extintor para apagar o fogo. Conforme os registros, uma viatura da Polícia Militar esteve no local.

A reportagem de O Liberal entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e aguarda mais informações sobre a ocorrência.