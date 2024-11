‘Chumbinho’: Suspeito de executar sargento da PM na Sacramenta morre na Grande Belém

Anderson Carlos Silva, mais conhecido como “Chumbinho”, morreu durante uma intervenção policial na última quinta-feira (14), em Belém. Segundo informações da polícia, o homem era suspeito de envolvimento no assassinato do sargento da Polícia Militar do Pará, Manoel Valdomiro Martins Cardoso. O caso ocorreu no último domingo (10), no bair​ro da Sacramenta, na capital paraense. Um segundo suspeito está foragido. A identidade dele não foi divulgada para não atrapalhar as investigações, que também ainda não revelaram qual a motivação para o crime.

Ainda de acordo com informações policiais, Anderson já respondia pelo crime de roubo e era foragido da justiça. Não há detalhes sobre a dinâmica da intervenção policial que resultou na morte do criminoso.

“A Polícia Civil informa que Anderson Carlos Silva morreu durante intervenção da Polícia Militar, durante ação de cumprimento de mandado de recaptura. O acusado já respondia por roubo e estava foragido da Justiça. Uma arma de fogo foi apreendida. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações”, comunicou a Polícia Civil do Pará, por meio de nota oficial.

Relembre o caso

Manoel Valdomiro foi morto a tiros na tarde deste domingo (10/11), na passagem Bandeirantes, entre as passagens Santo Antônio e São Sebastião, no bairro da Sacramenta, em Belém. O crime ocorreu dentro de um estabelecimento comercial onde a vítima estava. Um dos suspeitos já estava no local. O outro chegou depois em uma motocicleta e vestia uma roupa de mototaxista. Câmeras de segurança registraram a ação e o momento da fuga dos assassinos.