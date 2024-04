Cerca de 35 m³ de carvão ilegal é apreendido pela PRF no sudeste do Pará

Um caminhão com 35 m³ de carvão foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde de terça-feira (09), em Bom Jesus do Tocantins, no sudeste do Pará. O material, que estava sendo transportado ilegalmente, foi encontrado durante uma fiscalização no quilômetro 200 da BR-222.

Segundo os agentes, por volta das 16h30, a equipe de fiscalização de veículos de carga realizou a abordagem a um caminhão Volkswagen transportando o carvão. Durante o procedimento de fiscalização foi constatado que a rota seguida pelo condutor não era a mesma que estava declarada na Guia Florestal (GF).

Devido a irregularidade, a carga foi apreendida e ficou à disposição do órgão ambiental competente. O condutor do veículo assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e se comprometeu a comparecer em juízo para responder por crime ambiental.

Fiscalização

Diante do aumento de práticas criminosas relacionadas ao transporte irregular de produtos florestais provenientes de desmatamentos ilegais, a PRF vem intensificando ações de fiscalização e combatendo eficazmente os crimes ambientais, assegurando a preservação do meio ambiente e a aplicação efetiva da legislação vigente.