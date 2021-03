Cerca de 150 pessoas são chamadas atenção em praias de Santarém para evitar aglomerações

Policiais e Bombeiros Militares formaram uma força-tarefa na tarde deste domingo (28) para impedir aglomerações nas praias de Santarém, no oeste do Pará. A ação objetivou reduzir os riscos de disseminação do novo coronavírus, causador da infeção Covid-19. A região oeste paraense tem o bandeiramento vermelho e, entre as restrições, está a utilização de praias, balneários e lagoas.

Os militares estiveram nas praias de Alter do Chão, Ponta de Pedras, Maracanã, Maria José, Pajussara e Carapanari. Eles percorreram os locais de lancha e, no balanço da operação, foram registradas cerca de 150 abordagens a banhistas e frequentados nas praias. As pessoas eram orientadas sobre a necessidade de se manter o distanciamento social e o cumprimento das medidas sanitárias para evitar a proliferação do novo coronavírus.

O sargento do Corpo de Bombeiro Militar, Deonildo Gomes, reiterou a importância da atuação conjunta entre as forças de segurança pública para orientar as pessoas em Santarém, bem como evitar as aglomerações, o que é benéfico para salvar a vida dos próprios cidadãos santarenos.

De acordo com os militares, em geral, as pessoas foram receptivas e compreenderam a motivação da abordagem. O cabo da Polícia Militar, Madson Santos, recordou que o município saiu recentemente do lockdown. “Essas restrições precisam ser cumpridas. A maioria das pessoas têm entendido e são poucas as que tem vindo para praia”, disse ele.