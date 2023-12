Celular explode em loja em Ourilândia do Norte, no sul do Pará

Um celular explodiu em uma loja de manutenção de aparelhos telefônicos, em Ourilândia do Norte, no sul do Pará. Ninguém ficou ferido. O incidente ocorreu por volta de 15 horas de terça-feira (26).

Câmeras de segurança registraram o momento da explosão. As informações foram divulgadas na página de Bento Ribeiro no Facebook. O aparelho estava conectado ao carregador. Na filmagem, um homem, sentado, aparece mexendo no celular, enquanto, perto dele, há outro homem, em pé. É nesse momento que ocorre a explosão.

Sabia como evitar acidentes com celulares

Não utilize o celular enquanto ele estiver conectado à tomada. Se for necessário usar, desconecte-o e depois coloque novamente para carregar;

Utilize somente carregadores e cabos originais do aparelho.

Carregar o celular em uma entrada USB do computador é uma boa opção. A bateria pode demorar mais para carregar, mas é mais seguro.

Retire o carregador da tomada após o uso. Além de gastar energia evita acidentes como choques elétricos em crianças e animais domésticos.

Não utilize ou carregue o celular se estiver chovendo ou com relâmpagos.

Evite carregar o celular em locais úmidos, como o banheiro por exemplo, a água é um bom condutor de energia.

Não carregue o celular enquanto estiver dormindo, principalmente embaixo do travesseiro ou ao lado da cama, para evitar o superaquecimento.

Espere o celular completar o tempo de carregamento, só assim retire da tomada.

Verifique como está a condição do fio terra da sua residência, caso haja necessidade acione um especialista.

Fonte: Equatorial Pará