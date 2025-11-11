Castanhal: homem em situação de rua é morto com tiros na cabeça enquanto dormia em parada de ônibus

Um homem em situação de rua, que não teve o nome divulgado, foi morto a tiros na madrugada desta terça-feira (11/11) enquanto dormia em uma parada de ônibus em Castanhal, região nordeste do Pará. Por enquanto, as circunstâncias e motivações do crime são desconhecidas.

A Polícia Militar soube do caso por volta de 1h30, depois que o Núcleo Integrado de Operações (Niop) informou que um homem havia sido baleado em uma parada de ônibus que fica na BR-316 com avenida Altamira.

Uma guarnição do 5º Batalhão (5º BPM) se deslocou até o local e, ao chegar lá, encontrou o homem deitado no banco do ponto de ônibus em cima de papelões. De acordo com a PM, a vítima apresentava perfurações na cabeça, próximo à orelha direita. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte do homem.

Depois disso, as polícias Científica e Civil foram comunicadas para realizarem a investigação do homicídio e remoção do corpo ao Instituto Médico Legal (IML).

Até agora, as autoridades tentam identificar o autor dos disparos e descobrir a motivação do crime. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso. Em nota, a PC informou que a Delegacia de Homicídios de Castanhal investiga o caso. "Equipes trabalham para identificar e localizar os envolvidos no crime", comunicou a instituição. Informações que auxiliem na apuração do caso podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido.