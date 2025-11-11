Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Castanhal: homem em situação de rua é morto com tiros na cabeça enquanto dormia em parada de ônibus

De acordo com a Polícia Militar, a vítima apresentava perfurações na cabeça próximo a orelha direta

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o corpo da vítima na parada de ônibus coberto por um lençol. (Foto: Divulgação | PMPA)

Um homem em situação de rua, que não teve o nome divulgado, foi morto a tiros na madrugada desta terça-feira (11/11) enquanto dormia em uma parada de ônibus em Castanhal, região nordeste do Pará. Por enquanto, as circunstâncias e motivações do crime são desconhecidas.

A Polícia Militar soube do caso por volta de 1h30, depois que o Núcleo Integrado de Operações (Niop) informou que um homem havia sido baleado em uma parada de ônibus que fica na BR-316 com avenida Altamira.

Uma guarnição do 5º Batalhão (5º BPM) se deslocou até o local e, ao chegar lá, encontrou o homem deitado no banco do ponto de ônibus em cima de papelões. De acordo com a PM, a vítima apresentava perfurações na cabeça, próximo à orelha direita. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte do homem.

Depois disso, as polícias Científica e Civil foram comunicadas para realizarem a investigação do homicídio e remoção do corpo ao Instituto Médico Legal (IML).

Até agora, as autoridades tentam identificar o autor dos disparos e descobrir a motivação do crime. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso. Em nota, a PC informou que a Delegacia de Homicídios de Castanhal investiga o caso. "Equipes trabalham para identificar e localizar os envolvidos no crime", comunicou a instituição. Informações que auxiliem na apuração do caso podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

castanhal

homem em situação de rua

morto com tiros na cabeça

enquanto dormia

parada de ônibus
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

FORAGIDA

Imagem de suspeita de pagar R$ 20 mil para matar mulher em frente ao filho é divulgada

Gabrielle, atual namorada do ex-companheiro da vítima e teria pelo assassinato

11.11.25 21h17

POLÍCIA

Duas pessoas são baleadas em tentativa de homicídio em Mocajuba; suspeitos trocaram tiros com a PM

As equipes policiais realizam diligências para localizar os suspeitos, que seguem foragidos

11.11.25 19h43

PRESO

Suspeito de agredir a própria mãe é preso após tentar escapar pelo telhado em Salvaterra

O homem foi detido após um morador denunciar o caso de violência doméstica

11.11.25 14h49

POLÍCIA

Corpo de universitário desaparecido é encontrado em Santarém

A vítima saiu em seu veículo para quitar uma dívida no último domingo (9/11) e desde então estava desaparecida

11.11.25 13h00

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Homem é preso ao fotografar partes íntimas de mulheres na porta de banheiro em Belém

Entre as vítimas havia uma adolescente de 17 anos de idade

10.11.25 16h28

POLÍCIA

Bebê é abandonada dentro de balde em Ananindeua; mãe é localizada e presa em flagrante

A suspeita admitiu ser a mãe da recém-nascida e disse ainda que fez o parto sozinha em casa

10.11.25 21h54

POLÍCIA

Filho mata o pai e é morto pelo irmão no Marajó

Familiares disseram que o suspeito apresentava problemas mentais e já havia demonstrado comportamento agressivo, afirmando em outras ocasiões que poderia atacar os parentes

11.11.25 12h15

VIOLÊNCIA

Policial militar é baleado dentro de estabelecimento comercial no Guamá, em Belém

Ele foi socorrido para uma unidade hospitalar. Os suspeitos do crime conseguiram fugir.

10.11.25 23h25

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda