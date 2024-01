Casal suspeito de matar Venezuelana no Amazonas é indiciado pela Polícia Civil

O casal suspeito de assassinar a venezuelana Julieta Ines Hernandez Martinez, no Amazonas, foi indiciado pela Polícia Civil e irá responder por ocultação de cadáver, latrocínio e estupro. A decisão ocorreu na terça-feira (9) após as pistas coletadas durante a investigação e o depoimento onde Thiago Agles da Silva e Deliomara dos Anjos Santos teriam confessado a ocultação de cadáver da vítima.

Julieta Martinez estava desaparecida desde 23 de dezembro. O corpo dela foi encontrado na madrugada do dia 6 de janeiro, no município de Presidente Figueiredo, após buscas realizadas pela polícia. O casal estava preso desde a última sexta-feira (5), quando tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva após o juiz considerar os “fartos indícios de autoria por parte dos flagranteados”, além da necessidade de resguardar a ordem pública.

Ainda segundo o juiz, o crime imputado ao casal é de extrema gravidade e foi realizado com crueldade, motivo pelo qual poderia afetar a ordem pública. “A prisão em flagrante deve ser convertida em preventiva em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública em razão da periculosidade social evidenciada principalmente pelo 'modus operandi' do delito, evidenciando assim o ‘periculum libertatis'. Desse modo, a necessidade de garantia da ordem pública resta evidenciada pela natureza grave do fato, a impor imediata reação estatal como forma de evitar séria conturbação social”, explicou.

A artista Julieta Martinez estava no Brasil desde 2015, e viajava em direção à Venezuela para encontrar a família. Julieta se apresentava como palhaça “Jujuba” em diversas partes do país e integrava o grupo de mulheres que viajam de bicicleta Pé Vermei. As buscas por ela iniciaram após um morador localizar partes da bicicleta da artista e acionar a polícia. Depois da chegada dos policiais ao local, Thiago tentou fugir, mas foi capturado. Ele e a companheira foram conduzidos à delegacia. Durante os depoimentos entraram em contradições, até confirmarem a autoria do crime.