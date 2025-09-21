Casal morre em acidente de moto na madrugada deste domingo na rodovia PA-160, em Parauapebas

Um jovem identificado como João Prudêncio e a esposa dele, Maynara Schio, morreram na madrugada deste domingo (21) após um acidente na rodovia PA-160, em Parauapebas, no sudoeste paraense. As vítimas estavam em uma motocicleta Yamaha MT-03 e, segundo relatos de populares à polícia, participavam de um suposto “racha” na via. No entanto, essa versão ainda não foi confirmada pela polícia.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista de um Ford Ecosport, identificado como Dyonatha Chaves Oliveira, trafegava na contramão quando colidiu de frente com a moto. O casal morreu no local. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram que o carro envolvido no acidente ficou totalmente destruído na parte da frente.

O acidente ocorreu em frente ao Lago Nova Carajás, Ainda segundo as primeiras informações do local, o motorista do carro apresentava sinais de embriaguez, conforme relatório da PM. Testemunhas ainda relataram que ele chegou a ser agredido por populares após a colisão, como também mostram vídeos que circulam nas redes sociais.

De acordo com informações preliminares, Dyonatha recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi levado ao Hospital Geral de Parauapebas (HGP). Até o momento, não há atualização sobre seu estado de saúde da vítima.

A Polícia Científica do Pará realizou a análise do cadáver e fez a remoção para o Instituto Médico Legal (IML). A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.