Casal é preso em flagrante com grande quantidade de drogas, em Parauapebas

Um casal foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas na noite da última quarta-feira (28), no município de Parauapebas, sudeste paraense. Com eles, policiais encontraram uma grande quantidade de drogas, além de aparelhos celulares, uma certa quantia em dinheiro, balança de precisão e outros materiais utilizados para a comercialização do entorpecente.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe policial realizava rondas ostensivas no bairro da Paz, quando tentaram abordar um casal que trafegava em uma motocicleta. Ao perceberem a aproximação dos agentes, os dois tentaram fugir, mas foram capturados logo em seguida. Com eles, foram encontrados porções de maconha, crack e cocaína.

Ao serem interrogados, os dois teriam confessado que estavam comercializando drogas e teriam dito que em sua residência havia mais entorpecentes. Durante buscas no interior do imóvel, os policiais encontraram 110 gramas de cocaína, 324 gramas de maconha, cinco gramas de crack, além do material utilizado para a comercialização da droga.

O casal foi preso em flagrante e conduzido, juntamente com todo material apreendido, para a Delegacia de Polícia Civil para serem realizados os procedimentos cabíveis.