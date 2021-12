Casal é preso em flagrante com drogas escondidas no lixo da cozinha no Pará

Um casal foi preso em flagrante, nesta segunda-feira (13), pelo crime de tráfico de drogas no município de Placas, no oeste paraense. A prisão foi efetuada pela Polícia Civil, por meio da Superintendência Regional do Tapajós. Segundo a PC, os dois foram capturados com droga em um veículo e, em seguida, com material entorpecente escondido dentro de um cesto de lixo na cozinha da casa onde viviam.

O flagrante ocorreu após uma denúncia informar sobre um carregamento de entorpecentes previsto para chegar na cidade, em um micro-ônibus que vinha do município de Rurópolis, a 88 quilômetros de distância. O veículo suspeito foi abordado e nele foi encontrado uma quantia de R$ 250, um papelote de substância entorpecente, possivelmente maconha, e dois papelotes de algo similar à crack.

Após ser dada voz de prisão, o investigado levou a equipe até a casa da companheira, onde foi encontrado dentro do lixo da cozinha mais 17 papelotes de maconha e a quantia de R$940,00 em espécie.

Após todas as medidas cabíveis, o material foi apreendido e os acusados foram transferidos para o sistema penitenciário, onde se encontram à disposição da justiça.