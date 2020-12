Casal é preso com 15kg de maconha, em Novo Progresso

Welisson da Silva e Alissuane Kemule dos Santos foram presos em flagrante no início da madrugada deste sábado (05), transportando aproximadamente 15 kg de maconha. O casal mora no Mato Grosso e tinha como destino o município de Itaituba, sudoeste do Pará.

De acordo com informações do Plantão 24 Horas News, o casal viajava em um ônibus que fez parada obrigatória para inspeção no ponto fiscal do Cachimbo da Serra, no km 09 da rodovia BR-163, em Novo Progresso.

Durante vistoria da Polícia Militar, o casal apresentou atitude suspeita ao se desfazer dos tíquetes de identificação de bagagens. Diante disso, os policias iniciaram revista e encontraram duas bolsas pertencentes ao casal onde a droga estava escondida.

O casal foi preso e a ocorrência foi registrada na Unidade Integrada Pro Paz (UIPP) do distrito de Castelo de Sonhos.