Casal é morto a tiros em frente de residência em Porto de Moz

Um casal identificado como Thiago Rodrigues Silva e Raquel Ferreira Fernandes foram mortos a tiros na noite de sábado (24), em frente a casa onde moravam, no bairro Jardim Paraíso, em Porto de Moz, no oeste paraense. Conforme a Polícia Militar, na manhã deste domingo (25), as viaturas foram acionadas para checar a denúncia sobre o duplo homicídio na rua das Orquídeas.

VEJA MAIS

De acordo com a PM, o acionamento ocorreu por volta de 8h. Os agentes foram informados por ligação que populares haviam encontrado o casal morto e que as vítimas tinham sido alvejadas com vários disparos de arma de fogo. Ao chegar no local, as pessoas que estavam na área informaram que o crime teria ocorrido por volta das 23h do sábado (24/2).

Os PMs acionaram a Polícia Civil, que realizou uma averiguação na casa das vítimas para coletar informações sobre o que poderia ter motivado o crime. Os agentes informaram que dentro da casa encontraram 28 papelotes de material semelhante a cocaína, uma balança de precisão, uma tesoura, um papel filme e vários outros itens que possivelmente seriam usados para a comercialização de entorpecentes.

Além disso, ao fazer buscas no sistema policial, os agentes constataram que Thiago já tinha passagem na justiça por receptação. Todos os fatos constatados e os relatos da população da área serão usados nas investigações sobre as duas mortes. Não há informações sobre os executores.

Em nota, a Polícia Civil informou que investiga o duplo homicídio. No local também foram apreendidos 28 papelotes de substâncias semelhantes à cocaína e uma balança de precisão. Perícias foram realizadas para ajudar nas investigações. A polícia trabalha para identificar e localizar a autoria do crime.