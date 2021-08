'Casal do tráfico' é preso em flagrante com crack e maconha no Pará

Um casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico na última sexta-feira (27), no centro comercial do município de Placas, oeste do Pará. Segundo informações da Polícia Civil, com Luan Cristian Freitas da Silva, de 24 anos, e Andreia Santos Belém, foram apreendidos crack, maconha uma balança de precisão, que seria utilizada no comércio da droga. As informações são do portal Debate Carajás.

A PC informou que já estava investigando o casal há cerca de um mês. Os dois foram presos em flagrante, em uma residência no centro de Placas, onde os entorpecentes estavam escondidos. Os policiais encontraram quatro papelotes de crack e um de maconha na posse da dupla.

Ainda de acordo com a PC, os dois possuem passagem pela polícia por tráfico de drogas, e além disso, Andreia também responde pelo crime de homicídio. O casal foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, onde permanecem à disposição da justiça.