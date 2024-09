Carro derruba poste e interdita avenida Pedro Álvares Cabral, na Marambaia, nesta sexta-feira

Um acidente de trânsito resultou na derrubada de um poste de iluminação, na avenida Pedro Álvares Cabral, no bairro da Marambaia, em Belém, na madrugada desta sexta-feira (27). A colisão ocorreu em direção ao Entroncamento.

Em nota, a Superintendência Executiva de Mobilidade urbana de Belém (Semob) informa que, desde a madrugada desta sexta-feira, agentes de trânsito orientam os condutores na avenida Pedro Álvares Cabral, no sentido Entroncamento, próximo da saída da avenida Rodolfo Chermont, para manter a fluidez e segurança viária, devido a um sinistro que ocorreu no local e que resultou na queda de um poste que interditou a avenida.

Por volta de 6 horas, duas faixas da avenida Pedro Álvares Cabral foram liberadas e o trânsito está fluindo normalmente. Agentes de trânsito permanecerão no local para garantir a segurança viária até a liberação total da via.

Também em nota, a Equatorial Pará informa que a colisão na avenida Pedro Álvares Cabral, em Belém, ocorreu com um poste de iluminação pública. “Por isso, nenhum cliente está com o fornecimento de energia comprometido na região. Mesmo sendo de responsabilidade da prefeitura municipal, equipes da distribuidora estão no local para ajudar a retirar o poste da via”, afirmou a empresa. Não há informações sobre o estado de saúde do condutor do veículo.