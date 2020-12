Carro de funerária colide com moto e faz vítima fatal em Tucuruí

Uma colisão violenta entre um carro de funerária e uma motocicleta fez uma vítima fatal na noite do último domingo, 6, em Tucuruí, sudeste do Pará.. O acidente ocorreu por volta das 19h30, na BR-422 sentindo Vila/Tucuruí.

A vítima foi identificada como Nilton Cezar Mota Leite, de 55 anos. Segundo testemunhas, o motoqueiro foi atingido com violência pelo carro da funerária e arremessado contra um poste, vindo a óbito de imediato. O impacto da colisão foi tão forte que ele chegou a ter uma das pernas arrancada e arremessada para a margem da rodovia.

O motorista do carro funerário, que não sofreu freimentos, informou que estava retornando do IML de Tucuruí, onde havia deixado o corpo de um morador de rua que faleceu de tarde, às proximidades de um ponto de mototáxi na cidade de Breu Branco, também no sudeste do estado.