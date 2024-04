Carreta tomba na estrada e causa congestionamento na Belém-Brasília, no Pará

Uma carreta tombou no município de São Miguel do Guamá, no nordeste do Pará. O acidente ocorreu no Km 312 da BR-010 (Belém-Brasília). Na manhã desta sexta-feira (12), a Polícia Rodoviáriia Federal informou que o veículo tombado ainda não foi removido do local.

Por esse motivo, as equipes da PRF estão realizando o “Pare/Siga” para alternar o fluxo de veículos em apenas uma das faixas, que se encontra liberada. A lentidão no trânsito provocou congestionamento naquele trecho da rodovia federal.