Carreta do Paraguai com 10 toneladas de maconha tomba em rodovia no Triângulo Mineiro; vídeo

Uma carreta carregada com cerca de 10 toneladas de maconha tombou, na manhã desta sexta-feira (5), na rodovia MGC-497, na cidade de Campina Verde, no Triângulo Mineiro. Policiais militares que atenderam à ocorrência apontam que o veículo veio do Paraguai. O acidente ocorreu por volta de 5h30. O motorista fugiu do local, abandonando a carga que ficou espalhada no meio da pista.

Por conta da quantidade de produtos ilícitos, a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) precisou isolar a área para fazer a perícia e recolhimento da carga da erva. Os produtos apreendidos serão periciados e então entregues para destruição, posteriormente. O caminhão e a rota que estaria fazendo serão investigados pela Polícia Civil de Minas Gerais, para identificar o proprietário, condutor do veículo e quem seria o destinatário.