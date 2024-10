Carga que apresentava ‘risco à saúde do consumidor’ é apreendida no Pará

Fiscais da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) apreenderam nesta semana 50 quilos de queijo, de diversos tipos, no Posto de Fiscalização Agropecuária de Conceição do Araguaia, na Região de Integração Araguaia. A carga de requeijão, muçarela, canastra e outros derivados do leite foi apreendida durante abordagem a um ônibus que saiu de Goiânia (GO) para o município de Xinguara, no sudeste paraense.

Também havia manteiga e aproximadamente 3 quilos de linguiça, que devido ao acondicionamento incorreto já estavam impróprios para consumo.

Os produtos estavam acondicionado​s em quatro isopores, sem gelo, e com temperatura acima do permitido pela legislação, informaram os fiscais e agentes agropecuários da Adepará, responsáveis pela apreensão. De acordo com a equipe de fiscalização, os produtos só possuíam o selo do SIM (Serviço de Inspeção Municipal), que não permite o trânsito interestadual.

Os fiscais identificaram dois tipos de infração: falta de inspeção que autoriza o trânsito interestadual desses produtos de origem animal e conservação inadequada dos produtos. A carga foi destruída porque representava risco à saúde do consumidor.