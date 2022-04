Em Marabá, caminhonete cai em abismo com família dentro

Informações preliminares coletadas pela imprensa do sudeste do Pará apontam o registro de um grave acidente, com uma família em uma caminhonete, no início da tarde desta segunda-feira(11), no km 21 da BR-230, também conhecida como Rodovia Transamazônica. A colisão ocorreu próximo da área urbana do município de Marabá, no sudeste do Pará. Com informações do site Debate Carajás.

Testemunhas informaram que, em certo trecho, o motorista da caminhonete perdeu o controle do veículo, que saiu da pista de rolamento e caiu em um abismo à margem da Transamazônica. No veículo, viajava uma família.

Populares registraram fotos logo após a queda da caminhonete, e, nelas, é apontado o motorista que aparece com ferimentos, considerados graves, principalmente na cabeça. Essas imagens circulam nas redes sociais da região de Marabá. Também há outros registros mostrando outras pessoas saindo do veículo com caixas e sacos.

Segundo a imprensa da região, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal foi mobilizada e registrou o acidente. A BR-230 ou Rodovia Transamazônica é uma via federal, iniciada no governo militar, mas precisamente no ano de 1964, e ainda considerada uma obra inacabada devido às suas proporções.

Ela começa no extremo leste (na região Nordeste), pela cidade de Cabedelo, no estado da Paraíba, no nordeste brasileiro, atravessa o Pará, pela região extremo oeste do Estado e segue até a cidade de Lábrea, no estado do Amazonas.