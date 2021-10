Caminhão é consumido por incêndio na Cidade Velha

Na manhã desta segunda-feira, 18, um caminhão foi consumido pelas chamas na na rua Veiga Cabral, perto da travessa São Pedro, no bairro da Cidade Velha, em Belém. Uma coluna de fumaça preta chamou a atenção de curiosos, que filmaram o incidente. Não houve feridos.

As causas do fogo ainda não foram identificadas. O Corpo de Bombeiros, cujo quartel fica a poucos metros, estiveram no local e dissiparam as chamas.

Veja como ficou o veículo após o incêndio: