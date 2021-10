Caminhão colide de frente com automóvel e empresário morre na BR-163

O empresário Ari Valdir Frizon, de 66 anos, natural do Estado do Mato Grosso, morreu em um grave acidente registrado na última sexta-feira (29), na rodovia BR-163, na zona rural de Altamira, sudoeste do Pará. A caminhonete que a vítima dirigia colidiu de frente com um caminhão no distrito de Castelo dos Sonhos, próximo à Serra do Laranja. O impacto foi tão forte que o automóvel ficou completamente destruído.

Segundo apuração do portal Folha do Progresso, o acidente aconteceu durante a manhã, por volta das 8h. O empresário conduzia uma Hilux e viajava com destino ao município de Sinop (MT), onde planejava instalar uma empresa do ramo madeireiro com um de seus dois filhos. Com a batida, a caminhonete ficou irreconhecível. Já o caminhão teve o eixo dianteiro arrancado.

Ari morreu na hora, sem chance de ser socorrido. O condutor do caminhão sofreu apenas algumas escoriações. O corpo do empresário foi removido por uma equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) para o Instituto Médico Legal (IML) de Altamira, onde passou por exame necroscópico. Ele possuía parentes em Juara (MT), mas era bastante conhecido no Pará.