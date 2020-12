Cametá: quatro suspeitos são identificados

Quatro suspeitos de participarem do crime ocorrido na noite desta terça-feira (1º), em Cametá, foram identificados, assim como dois dos veículos usados pelo bando. Imagens do circuito interno da agência bancária e estabelecimentos comerciais da região foram coletadas e estão sendo analisadas. As informações foram divulgadas pela Polícia Civil na tarde de ontem, 3. Testemunhas do crime continuam sendo ouvidas pelas autoridades policiais.

Durante a manhã desta quinta-feira, o carro de um dos reféns utilizado pelos criminosos durante o crime, foi resgatado do rio Itaperuçu, município de Baião, no Baixo Tocantins. Dentro do veículo foram encontrados fragmentos de explosivos e projéteis. O automóvel e o material encontrado serão periciados pela equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves. A ação contou com apoio do Corpo de Bombeiros.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações estão em estágio avançado. Além das testemunhas ouvidas, o acesso às imagens de circuito interno facilitaram a realização das diligências nas redondezas para a elucidação do caso e prisão dos envolvidos. Também foi iniciada a análise de todas as câmeras localizadas nos arredores da agência bancária que sofreu o ataque, destacou ainda a Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (SEGUP).

Na quarta feira, 2, horas depois do crime que se estendeu pela madrugada, uma caminhonete foi encontrada por policiais no quilômetro 40 da BR-422, em Cametá. O carro continha 38 kg de dinamite. O automóvel também foi importante para indicar o tipo de armamento utilizado pelo grupo, por conter cartuchos e outros materiais, destacou ainda a Segup. A Secretaria informou ainda que um grupo já foi praticamente identificado. As investigações levam a crer que parte dos criminosos ainda esteja escondida em uma área de mata, que tem sido vistoriada por equipes em incursão.

A perícia criminal trabalha na análise dos dois automóveis já encontrados e também analisa o material balístico. Além disso, a coleta de material biológico em um dos carros usados pelos criminosos também foi realizada. Tudo está sendo encaminhado ao laboratório, assim como utensílios, que vão ajudar nas investigações da Polícia Civil. "São vestígios importantes que irão auxiliar na identificação dos autores, porém mantemos em sigilo para não prejudicar as investigações da Polícia Civil", explicou Celso Mascarenhas, diretor-geral do Centro de Perícias Cientícias Renato Chaves.

As equipes da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE) continuam na cidade realizando diligências juntamente com as guarnições da Polícia Militar.

Crime chocou moradores de Cametá

Entre a noite desta terça-feira (1º) e a madrugada desta quarta (2), moradores de Cametá, município a 235 quilômetros de Belém, viveram momentos de terror durante uma ação criminosa na cidade. Uma quadrilha com pelo menos 20 integrantes fortemente armados invadiu a cidade com o objetivo de assaltar uma agência do Banco do Brasil no município.

Para a ação, com características do crime chamado de "novo cangaço" ou "vapor", os criminosos fizeram dezenas de pessoas reféns e as utilizaram como escudo humano enquanto atacavam o Batalhão da Polícia Militar na cidade e o banco. Alessandro de Jesus Lopes Moraes, de 25 anos, morreu ao tentar fugir dos criminosos. Outro refém, que não teve a identidade divulgada, foi baleado na perna e encaminhado ao hospital do município.

Apesar da mega operação que contou com tiroteio, explosivos, terror e carros de luxo dando o suporte para os criminosos, nenhuma quantia foi levada pelos assaltantes.