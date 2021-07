Câmeras de segurança ajudam a capturar grupo criminoso que agia em Parauapebas

Três homens foram presos sob acusações de roubo, tráfico de entorpecentes e corrupção de menor, na última quinta-feira, 1º, em Parauapebas. Além deles, a polícia apreendeu um adolescente. O grupo foi capturado quando uma guarnição da Polícia Militar recebeu a informação de que uma moto Honda Biz, de cor preta, havia sido roubada no bairro Beira Rio.

Por meio das câmeras de monitoramento da cidade, foi possível identificar que um homem vestindo uma camisa regata de time, com o número 15 nas costas, utilizou uma moto Honda Pop de cor preta para dar apoio ao comparsa que tomou o veículo e que vestia uma camisa também de time, com o número 9 e o nome Gabriel nas costas.

Com as características em mãos, os militares passaram a realizar diligências em torno do bairro, até que na rodovia PA-160 se depararam com Wemerson Mendes da Silva, na Honda Pop, levando na garupa Marcos Rodrigo Rosa da Conceição. Os dois confessaram o assalto e apontaram onde a moto foi escondida.

Em seguida, os assaltantes também confessaram que o simulacro de arma de fogo e as roupas utilizadas no crime, além da placa da moto, estavam escondidas na casa de um adolescente. O grupo e os objetos apreendidos foram apresentados na delegacia.

Segundo a PM, Marcos alegou ter cometido o crime para pagar uma dívida de drogas que tinha com Vanute Farias dos Santos. Os policiais então seguiram para o endereço de Vanute, onde apreenderam 238 gramas de maconha, dois papelotes de cocaína e uma pedra de crack pesando 1,6 gramas.

No celular dele, foram encontradas várias fotos de armas, o que leva a crer que Vanute também atue no fornecimento de armamento. Ainda de acordo com a PM, Vanute responde pelo crime de homicídio e estava livre por força de alvará. Todos foram apresentados na 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil, para os procedimentos cabíveis. As informações são do Correio de Carajás.