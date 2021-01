Cadáver é encontrado com mãos amarradas com linha de pesca em córrego de Marabá

Um cadáver do sexo masculino foi encontrado por populares boiando em um córrego na cidade de Marabá, no sudeste do Pará, nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (12). A vítima, que não foi identificada até o momento, foi encontrada sem vida e com as mãos amarradas com uma espécie de linha de pesca. O corpo, com aparentes sinais de homicídio, foi achado próximo ao Centro de Recuperação Agrícola Mariano Antunes (CRAMA), área de uma empresa de extração e comércio de areia na cidade.

De acordo com o portal Correio de Carajás, uma guarnição do 34º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foi acionada por volta das 9h20 para atender a ocorrência. Os militares da guarnição descreveram o corpo como sendo de um homem de aparentemente 30 anos. A vítima vestia camisa branca e shorts, mas não foi encontrada com documentos.

Pouco após o acionamento da Polícia Militar, a guarnição solicitou reforços para o Corpo de Bombeiros, por volta das 10h, para que o corpo fosse resgatado do córrego. A remoção foi feita por uma equipe do Instituto Médico Legal (IML), por volta das 10h50.

O caso deverá ser investigado pelo Departamento de Homicídios da Polícia Civil de Marabá.