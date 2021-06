Caçadores são presos com carne de veado e armas

Dois homens foram presos por porte ilegal de armas de fogo, munições e crime contra a fauna, em Conceição do Araguaia, no sul do Estado. Segundo informações da Polícia Militar, o fato foi registrado na última segunda-feira (14), quando uma guarnição prestava apoio à fiscalização na rodovia PA-287, sentido Redenção.

Durante a operação preventiva na rodovia estadual, realizada de forma integrada com outros órgãos de segurança, os policiais deram ordem de parada a dois suspeitos. Eles estavam em um carro, que tentava passar na barreira.

Dentro do veículo foram encontrados uma espingarda calibre 20 e um rifle calibre 22; onze munições de calibre 20 e 51 e um cartucho de 22; uma espingarda de pressão para prática esportiva com cano adaptado para calibre 22. Na caçamba do carro, foi encontrada uma caixa de isopor, contendo carne de animal silvestre, da espécie veado-mateiro. No momento da abordagem, os suspeitos não informaram qual arma pertencia a cada um deles.

Os dois homens receberam voz de prisão em flagrante e foram apresentados, juntamente com o material apreendido, na Delegacia de Polícia Civil de Conceição do Araguaia. Eles pagaram fiança arbitrada pela autoridade policial e foram liberados para responderem em liberdade. Órgãos de fiscalização ambiental também estiveram no local e autuaram os dois por crime contra a fauna.