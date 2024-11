Buscas por desaparecidos após ventania em Belterra continuam; Defesa Civil auxilia moradores

As buscas pelos dois homens desaparecidos no Rio Tapajós após o grande vendaval registrado no município de Belterra, no oeste do Pará, continuam nesta quarta-feira (6/11). Até o momento, nenhum dos dois tripulantes foi localizado pelo Corpo de Bombeiros. Conforme a Prefeitura da cidade, a equipe da Defesa Civil está na comunidade de Pindobal para verificar os prejuízos e oferecer o auxílio necessário aos moradores.

Os dois tripulantes estavam em uma embarcação que naufragou próximo a praia do Pindobal. Eles teriam retornado ao rebocador para tentar pegar pertences, mas teriam sido levados pela forte correnteza. “As buscas continuam e sem nenhum sucesso, infelizmente”, informou a Prefeitura de Belterra”. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará informou, em nota, que as buscas continuam.

Ainda segundo a prefeitura da cidade, após o vendaval destruir várias barracas na beira da praia e também danificar alguns imóveis, a equipe da Defesa Civil se encaminhou ao local para auxiliar na situação.

“A Prefeitura de Belterra destacou a equipe da Defesa Civil para a comunidade de Pindobal, demonstrando seu compromisso em oferecer todo o auxílio necessário. Para o dia 06 de novembro, foram solicitados e prontamente autorizados apoio na alimentação, água, além do suporte da Defesa Civil Municipal”, comunicou.