Breves: caminhonete da Equatorial pega fogo e fica destruída na madrugada desta sexta-feira (17)

Uma caminhonete da concessionária de energia Equatorial pegou fogo na madrugada desta sexta-feira (17) em plena via pública na passagem da Saudade, em Breves, município Arquipélago do Marajó. Informações iniciais dão conta de que as chamas iniciaram por volta das 1h da madrugada. Moradores das redondezas ficaram assustados com os barulhos causados pelo fogo.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará (CBMPA) foi acionado para o local a fim de conter as chamas, que só foram controladas quando a equipe dos Bombeiros chegaram. Por sorte, ninguém ficou ferido. Em vídeos que circulam pelas redes sociais, é possível observar que as chamas se concentraram, inicialmente, no capô do carro. O veículo foi totalmente consumido pelas chamas e ficou destruído.

Em nota, a Equatorial Energia detalhou que, no momento do incêndio, o carro estava desligado, no estacionamento de um hotel e confirmou que não houve feridos. "Sobre o incêndio envolvendo uma caminhonete da empresa parceira Dínamo na madrugada desta sexta-feira, 17, no município de Breves, na Ilha do Marajó, a Equatorial Pará informa que as causas serão investigadas pelas autoridades competentes. No momento do incêndio, o carro estava desligado, no estacionamento de um hotel e não houve feridos", detalhou a nota.

A Redação Integrada O LIberal entrou em contato com o Corpo de Bombeiros para obter mais informações acerca do caso e aguarda retorno.