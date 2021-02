Blogueira e namorado são denunciados por assalto à casa de empresário

Roani Sampaio, 19 anos, conhecida digital influencer, e seu namorado, Francisco Moisés Júnior, de 26 anos, foram presos por assalto. A vítima foi um empresário de Teresina, que havia marcado um encontro com a blogueira na casa dele, onde o crime aconteceu, há duas semanas.

De acordo com o empresário, que teve a identidade preservada, Roani foi à capital piauiense para um encontro amoroso com ele, mas, tudo não passava de um golpe que tinha como principal objetivo sequestrá-lo para que realizasse saques em bancos.

Ele acredita que a blogueira tenha passado informações ao namorado para que ele fizesse o assalto. “Confiei nela porque se tratava de uma pessoa que tinha muitos conhecidos em comum, pelo menos em redes sociais, uma figura pública também [29 mil seguidores], inclusive foi candidata a vereadora em São Luís. Eu não teria motivos, naquele momento, para desconfiar”, declarou.

Legenda (Reprodução Portal Pragmatismo Político)

A ação criminosa teve início cerca de 50 minutos após a chegada de Roani à casa da vítima. Quando percebeu a entrada dos assaltantes na casa, a vítima entrou em um banheiro com a blogueira, mas eles conseguiram arrombar a porta.

Os assaltantes agiram com violência. Depois de amarrar o empresário com algemas de plástico e agredi-lo, eles roubaram uma quantia em dinheiro e exigiram as senhas do aparelho celular e das contas bancárias.

Acionada pela empresa responsável pela vigilância da casa, a Polícia Militar fez o cerco aos criminosos que foram surpreendidos quando se preparavam para entrar em um carro que os aguardava do lado de fora. No interior do imóvel, os policiais encontraram o empresário, Roani e um terceiro homem que se apresentou como motorista de aplicativo e disse que havia sido sequestrado pelos assaltantes para levá-los até a residência.

O que eles não contavam é que toda a ação havia sido gravada pelas câmeras do circuito interno de segurança. As imagens entregues pelo empresário à polícia revelaram que o motorista havia participado ativamente do crime junto com os outros dois homens envolvidos no assalto, que conseguiram fugir pulando o muro da casa.

A ação criminosa teve início cerca de 50 minutos após a chegada de Roani à casa da vítima. (Reprodução Portal Pragmatismo Político)

Também com a ajuda das imagens foi possível ver que a influencer facilitou o acesso dos criminosos à casa, abrindo o portão com o auxílio de um controle remoto. “Ela [Raoni] veio de São Luís para ficar com ele, já se conheciam. Ele pagou a passagem para ela vir de ônibus, mas ela veio de carro porque já estava tudo premeditado para o assalto. Ela veio com o namorado, e aqui encontraram mais duas pessoas", informou o delegado Ademar Canabrava.

Um dos fugitivos foi identificado como policial militar. Já o falso motorista, na realidade é o namorado da blogueira, Francisco Moisés Júnior, que é filho de policial militar.