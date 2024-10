Bebê de 6 meses é internado com fraturas em São Paulo e pai confessa agressões

O pai de um bebê de seis meses foi preso, na madrugada desta terça-feira (22/10), após levar a criança ao hospital apresentando hematomas e fraturas pelo corpo, em Limeira, interior do Estado de São Paulo. A identidade do suspeito não foi divulgada.

A alegação inicial do suspeito é que o bebê havia caído da cama durante a noite, mas os médicos que examinaram a criança constataram que as marcas e fraturas não eram compatíveis com a queda. Ao ser indagado por membros de órgãos de segurança, o pai confessou a agressão do filho porque ele não parava de chorar.

O homem, de 30 anos, que não teve a identidade divulgada pela polícia, chegou à Santa Casa da cidade levando a criança desmaiada. Ele disse que o bebê dormia sobre sua barriga quando resvalou para o lado e caiu da cama.

Os exames apontaram fraturas nos braços, fêmur e costela, como mostram os exames, além de perfuração pulmonar e hematomas pelo corpo. Desconfiando de maus-tratos, os policiais acionaram o Conselho Tutelar que, por sua vez, pediu apoio à Guarda Civil Municipal.

Segundo nota da GCM, ao ser confrontado pelos guardas, o pai acabou confessando que agrediu a criança devido ao choro constante. Ele foi conduzido ao plantão da Polícia Civil e preso em flagrante por lesão corporal de natureza grave. O investigado ficou em unidade de detenção e deve ser apresentado à Justiça em audiência de custódia ainda nesta terça.

À polícia, o homem contou que havia conhecido a mãe em uma clínica de reabilitação para dependentes químicos. Como ela não conseguiu se livrar do vício, deixou o bebê sob os cuidados dele.

O Conselho Tutelar foi até a residência e constatou que o imóvel pertence a um amigo do suspeito, que o cedeu para o casal. A mãe da criança não tinha sido localizada até a manhã desta terça-feira.