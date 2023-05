Bebê de 1 ano e 6 meses é estuprada e morta em Paragominas

Uma criança de apenas 1 ano e 6 meses morreu sob suspeita de estupro na última terça-feira (16), em Paragominas, sudeste do Pará. A mãe e o padrasto da menina foram presos em flagrante, depois que a bebê chegou já sem vida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.

O casal levou a criança com vida primeiramente a uma Unidade Básica de Saúde (UBS) da zona rural, em Vila Canaã. Devido à gravidade do quadro do bebê, ela foi encaminhada à UPA. Durante o trajeto, porém, a menina teve uma parada cardíaca e chegou morta à unidade.

Na UPA, o casal informou que a criança sofreu um acidente, após uma moto supostamente cair sobre ela, mas e equipe médica da UPA descartou a hipótese e constatou o estupro ao analisar o corpo do bebê. As próprias enfermeiras teriam acionado a polícia, que prendeu a dupla em flagrante.

O crime foi registrado na 13ª Seccional de Paragominas. Em nota, a Polícia Civil informa que o caso é investigado sob sigilo. Duas pessoas foram presas pelo crime de estupro de vulnerável com resultado de morte e estão à disposição do poder judiciário.