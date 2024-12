Bandidos em fuga esbarram com viatura da PM na BR-316; dois morreram

Um assaltante foi preso e outros dois morreram durante uma intensa troca de tiros com agentes da Polícia Militar próximo a ocupação da Japonesa, localizada próxima a entrada da Alça Viária, em Marituba, município que faz parte da região metropolitana de Belém.

VEJA MAIS

Segundo os agentes do 21º Batalhão da Polícia Militar que estavam de ronda na rodovia BR-316, próximo ao rio Uriboca, um condutor que passava pelo trecho informou-os sobre quatro indivíduos que estavam armados dentro de um carro de cor preta, que vinha da avenida Fernando Guilhon, onde haviam assaltado uma loja de ferramentas.

Segundo o comandante do 21º Batalhão de Polícia Militar, Amarante, que estava dentro da viatura que atendeu à ocorrência, os policiais abordaram o veículo e os criminosos reagiram com tiros disparados em direção à guarnição da PM. A perseguição durou até um trecho próximo a ocupação da Japonesa, onde os criminosos abandonaram o veículo e tentaram fugir.

“Um cidadão passou e nos informou que viu indivíduos armados dentro de um carro. Nós prosseguimos, identificamos o veículo, abordamos, foi quando eles reagiram e começou uma troca de tiros. Eles desceram perto da invasão da japonesa, quando conseguimos atingir dois, um fugiu e o outro foi preso”, informou o comandante à reportagem do Amazônia.

Durante a ação, um dos suspeitos foi alvejado e morreu no local. Ele portava uma pistola PT .40, modelo 940, da marca Taurus, com a numeração raspada e três munições intactas, informou a PM.

Outros dois suspeitos fugiram em direção a uma alameda próxima, atirando contra os agentes, o que exigiu o acionamento de reforços. A perseguição resultou em um novo confronto, no qual um dos envolvidos foi atingido e morreu. Com ele, foi encontrado um revólver calibre 38, sem numeração, com cinco munições – três disparadas e duas falhadas.

O terceiro suspeito conseguiu fugir e, até o fechamento desta reportagem, às 22h, não havia sido localizado.

Na revista ao veículo, a polícia encontrou quatro aparelhos celulares que, segundo os agentes, podem ser fruto de roubos cometidos pelo grupo. Um dos suspeitos mortos, identificado como Willthlo Gomes Trindade, foi apontado como participante de um assalto a uma residência no bairro do Uriboca na noite de quarta-feira (12,) além de ser suspeito de envolvimento em crimes em estabelecimentos comerciais na região da Alça Viária.

A ocorrência foi registrada na Seccional de Marituba, onde os objetos apreendidos e as informações levantadas foram apresentados às autoridades competentes para as providências cabíveis. As investigações continuam em busca de pistas sobre o suspeito foragido e possíveis conexões do grupo com outros crimes na área.