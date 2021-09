Assaltante invade e rouba funcionários e pacientes de UPA

Um roubo foi registrado, neste sábado (18), na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no município de Tomé-Açu, no nordeste do Pará. Na hora do assalto, funcionários e pacientes estavam na unidade. Ainda segundo o Portal Tailândia, que divulgou a informação, o caso foi relatado pelos funcionários da UPA por meio de redes sociais.

O roubo ocorreu no início da manhã. Algumas pessoas tentaram se esconder dentro do banheiro da unidade. Policiais militares foram acionados e fizeram buscas para tentar prender o assaltante. Mas, nesse primeiro momento, o autor do roubo não foi localizado. Também não sabe quantas pessoas foram roubadas e quais pertences foram subtraídos das vítimas.