Parauapebas: após receber ligação, jovem é morto a tiros por dupla em caminhonete na porta de casa

Kauã Martins de Souza, de idade não revelada, foi morto a tiros na porta de casa na noite de quinta-feira (28/8), na Rua Araguaia, no bairro Rio Verde, em Parauapebas, no sudeste do Pará. Ele tinha recebido uma ligação e foi surpreendido por dois homens em uma caminhonete prata, que dispararam contra o rapaz. Uma câmera de segurança registrou o momento do crime.

As imagens da gravação mostram Kauã se aproximando da janela do carro e o homem que está no banco carona saca uma arma e começa a disparar. A vítima cai no chão ao receber o primeiro tiro. O atirador então se inclina na janela e dispara mais seis vezes em Kauã. Em seguida, o motorista do veículo arranca e a dupla foge.

A Polícia Militar isolou a área, enquanto a Polícia Civil iniciou as investigações do crime. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal para os procedimentos de praxe. Conforme a imprensa da região, a vítima tinha várias passagens pela polícia. Mas nenhuma ligação com a vida pregressa de Kauã com a morte dele foi confirmada pelas autoridades.

Até o começo da manhã desta sexta-feira (29/8), nenhuma pessoa tinha sido presa por suspeita de envolvimento no caso. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o ocorrido. Em nota, a instituição informou que a Delegacia de Homicídios investiga o caso. "Equipes trabalham para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no crime. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações", comunicou a Polícia Civil.