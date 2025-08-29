Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Parauapebas: após receber ligação, jovem é morto a tiros por dupla em caminhonete na porta de casa

Ele foi surpreendido por homens em uma caminhonete preta, que dispararam contra o rapaz

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra a vítima do crime (à esquerda) e o momento em que ela é morta (à direita). (Foto: Reprodução | Correio de Carajás)

Kauã Martins de Souza, de idade não revelada, foi morto a tiros na porta de casa na noite de quinta-feira (28/8), na Rua Araguaia, no bairro Rio Verde, em Parauapebas, no sudeste do Pará. Ele tinha recebido uma ligação e foi surpreendido por dois homens em uma caminhonete prata, que dispararam contra o rapaz. Uma câmera de segurança registrou o momento do crime.

As imagens da gravação mostram Kauã se aproximando da janela do carro e o homem que está no banco carona saca uma arma e começa a disparar. A vítima cai no chão ao receber o primeiro tiro. O atirador então se inclina na janela e dispara mais seis vezes em Kauã. Em seguida, o motorista do veículo arranca e a dupla foge.

A Polícia Militar isolou a área, enquanto a Polícia Civil iniciou as investigações do crime. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal para os procedimentos de praxe. Conforme a imprensa da região, a vítima tinha várias passagens pela polícia. Mas nenhuma ligação com a vida pregressa de Kauã com a morte dele foi confirmada pelas autoridades.

Até o começo da manhã desta sexta-feira (29/8), nenhuma pessoa tinha sido presa por suspeita de envolvimento no caso. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o ocorrido. Em nota, a instituição informou que a Delegacia de Homicídios investiga o caso. "Equipes trabalham para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no crime. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações", comunicou a Polícia Civil.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

homem é morto a tiros

parauapebas

após receber ligação

na porta de casa

dupla em caminhonete
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Acidente de trânsito é registrado na avenida Almirante Barroso na manhã desta sexta-feira (29/8)

O sinistro envolveu um motociclista. Ele foi socorrido

29.08.25 10h07

POLÍCIA

Empresário e agricultor são encontrados mortos após saírem para pescar em Uruará

A principal suspeita é de que a canoa que eles estavam tenha naufragado

29.08.25 8h50

POLÍCIA

Parauapebas: após receber ligação, jovem é morto a tiros por dupla em caminhonete na porta de casa

Ele foi surpreendido por homens em uma caminhonete preta, que dispararam contra o rapaz

29.08.25 8h16

POLÍCIA

Corpo de homem é encontrado dentro de carro em Ananindeua

A vítima estava no banco de trás do veículo

29.08.25 0h01

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Corpo de homem é encontrado dentro de carro em Ananindeua

A vítima estava no banco de trás do veículo

29.08.25 0h01

POLÍCIA

Parauapebas: após receber ligação, jovem é morto a tiros por dupla em caminhonete na porta de casa

Ele foi surpreendido por homens em uma caminhonete preta, que dispararam contra o rapaz

29.08.25 8h16

POLÍCIA

Empresário e agricultor são encontrados mortos após saírem para pescar em Uruará

A principal suspeita é de que a canoa que eles estavam tenha naufragado

29.08.25 8h50

POLÍCIA

Mulher sai do Pará e desaparece após viajar para encontrar namorado virtual em Goiás

Os filhos da mulher não aprovavam o relacionamento, que apresentava sinais de ser tóxico e abusivo

27.08.25 22h36

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda