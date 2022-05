Aluno é apreendido ao tentar entrar com faca em escola do município de Belterra

​Na manhã desta segunda-feira (2), um aluno foi apreendido depois de tentar entrar com uma faca na Escola Estadual de Ensino Waldemar Maués, na área central do município de Belterra, no oeste paraense. Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e realizou a apreensão do garoto.

Na companhia do jovem, outros estudantes foram detidos. Ao ser questionado pelos policiais militares, o grupo informou que pretendia agredir uma outra pessoa, que também estuda na escola, com quem tiveram um desentendimento.

O grupo foi encaminhado até a direção da escola para que as providências fossem tomadas. A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc) para apurar mais informações sobre o ocorrido e aguarda retorno. Também foram procuradas as polícias Civil e Militar.