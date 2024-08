Advogado de Santarém é preso na grande Belém com skunk e cocaína dentro de carro

Um advogado de Santarém, no oeste do Pará, foi preso em Ananindeua, na grande Belém, com 17 tabletes de entorpecentes do tipo cocaína e skunk, conhecido como a super maconha. A droga foi encontrada dentro do carro onde o advogado estava, junto com outro homem, durante uma abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Conforme as informações iniciais, dentro do veículo de passeio, de cor prata, foram encontrados 12 tabletes de pasta base de cocaína e 5 de skunk. A abordagem e inspeção no veículo ocorreu em uma operação de rotina. O carro havia saído de Santarém e tinha como destino final a capital paraense.

Após a droga ter sido encontrada escondida no veículo, os dois suspeitos foram encaminhados para a delegacia, onde passariam pelos procedimentos de apuração sobre o crime de tráfico de drogas.