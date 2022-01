Adolescente é assassinado com tiro na cabeça em terreno de escola

Um jovem de 17 anos foi baleado na cabeça e morreu, na madrugada desta terça-feira (4). O corpo da vítima foi encontrado em um terro de uma escola em construção, no bairro de Santo Antônio, em Manaus (AM). As informações são do Portal do Holanda.

Os policiais encontraram ao lado do corpo da vítima vários sacos plástico com entorpecentes, além de quantia em dinheiro de R$10,00.

A motivação e o paradeiro dos criminosos estão sendo investigados.