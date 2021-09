Adolescente é abordado com 100 papelotes de drogas e rádio comunicador

Durante a "Operação Falcão", policiais militares do 24° Batalhão (24° BPM) apreenderam mais de 100 papelotes de drogas com um adolescente, no bairro do Tapanã, em Belém. A ação, que ocorreu na quarta-feira (8), foi divulgada, pela Polícia Militar, neste sábado (11). Uma equipe do motopatrulhamento realizava policiamento ostensivo durante a operação, deflagrada pelo Comando de Policiamento da Capital II (CPC II). E, próximo à passagem Vila da Paz, no bairro do Tapanã, os policiais viram um jovem.

Ao perceber a aproximação das motos, ele tentou, em vão, fugir. O adolescente foi abordado e, com ele, os policiais militares encontraram um rádio comunicador, 43 porções de pasta base de cocaína, seis porções de maconha e 53 porções de pedra de oxi. A droga apreendida foi apresentada na Polícia Civil e o adolescente, encaminhado à Divisão de Atendimento ao Adolescente (Data).