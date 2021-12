Adolescente de 15 anos é perseguido e morto a tiros no Jurunas

Um adolescente de 15 anos foi perseguido e morto a tiros no início da tarde desta terça-feira (7), no bairro do Jurunas, em Belém. O crime ocorreu na travessa Bom Jardim, com a rua Timbiras, a poucos metros da casa da vítima.

Segundo populares relataram à Polícia Militar, homens em um carro preto foram responsáveis pela execução. O rapaz foi atingido por três disparos de arma de fogo na cabeça.

A ocorrência foi atendida por agentes do 20° Batalhão da Polícia Militar (BPM), que isolaram a área até a chegada da Polícia Civil e de uma equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC).

Aos policiais militares, a família relatou que o adolescente cometia pequenos furtos e era usuário de drogas. O jovem já tinha uma passagem pela Polícia, mas o crime não foi detalhado pela PM.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML).