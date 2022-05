Acusado de abusar sexualmente da enteada é preso em Redenção

Um foi preso no município de Redenção, no sul do Pará, acusado de estupro de vulnerável. De acordo com as investigações da Polícia Civil, ele abusava sexualmente da própria enteada, menor de idade.

A prisão preventiva dele foi decretada pela Justiça. A polícia conseguiu capturá-lo após buscas na localidade. Ele foi encaminhado para o sistema penitenciário e está à disposição da justiça.