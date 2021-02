Carro bate e arrasta outro carro pra dentro de canal na avenida Visconde de Souza Franco

O motorista que provocou o acidente e foi também a única vítima, foi identificado como Nilton Ney. Ele foi socorrido por uma guarnição do corpo de bombeiros. Testemunhas falaram que o homem apresentava sinais de embriaguez.

A polícia informou que Nilton Ney saiu de um restaurante na avenida senador lemos e subiu a via, em alta velocidade, rumo à a avenida Visconde de Souza Franco. Na esquina, ele perdeu por completo o controle do seu carro, blindado, bateu em uma moto e um carro hunday, que estavam estacionados sem ocupantes.

A moto ficou engatada nas ferragens do poste do semáforo, também destruído pela batida, mas o hunday e o carro importado de Nilton Ney foram parar dentro do canal.

O motorista foi levado para um hospital particular na própria doca, com leves escoriações e sem risco de morte.