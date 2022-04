Acidente na Arthur Bernardes: motociclista morre ao colidir com ônibus nesta quarta-feira (06/04)

Um motociclista morreu, na manhã desta quarta-feira (6), na rodovia Arthur Bernardes, no bairro Val-de-Cans. Ele colidiu frontalmente com um ônibus e não resistiu. A vítima é Ramon Klelven Correa de Souza, de 26 anos.

O sargento Monteiro, da Polícia Militar, comentou, com base nas informações de testemunhas e evidências, que possivelmente Ramon entrou na contramão. O ônibus estava no sentido Val-de-Cans - centro de Belém. Somente isso explicaria uma colisão frontal.

Parte da rodovia, na área do conjunto Promorar, foi interditada para a análise da cena do acidente. A Polícia Científica do Pará e está fazendo o trabalho pericial.

Matéria em atualização