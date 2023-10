Acidente na avenida Alcindo Cacela: motorista perde o controle e atinge trailer e loja; vídeo

Um sério acidente automobilístico marcou a madrugada de sábado, 27, em Belém. Um carro em alta velocidade que transitava pela avenida Alcindo Cacela, no bairro da Cremação, bateu num trailer de lanche e, em seguida, na fachada de um estabelecimento comercial. O automóvel envolvido no ocorrido era um Volks Polo Sedan. Veja:

O acidente aconteceu por volta das 4h30. Testemunhas afirmam que o veículo vinha em alta velocidade desde a rua Mundurucus, quando em determinado momento o motorista perdeu o controle e bateu no trailer. Com o impacto, o foodtruck foi arremessado e ficou com uma parte de sua estrutura no meio da via.

O condutor do veículo não se feriu gravemente. Conforme a polícia, presente no local, o motorista teve escoriações no nariz e foi conduzido a um hospital.