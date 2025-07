Acidente de trânsito termina com mulher morta em Monte Alegre

Uma mulher morreu e outras duas pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave, após serem atropeladas por um caminhão, na noite da última terça-feira (9), na vila do Murumuru, região de Monte Alegre, oeste paraense. O acidente ocorreu por volta das 20h20, na rodovia PA-255, nas proximidades de um posto de gasolina

Segundo informações repassadas pela Polícia Militar, a mulher que morreu foi identificada como Elaine Maia dos Santos, de 33 anos. A mãe dela, Cleydiane Maia Pinto, foi socorrida em estado grave por uma ambulância do município e levada ao hospital. Já Wilker Kael Pinheiro, criança de 2 anos que também estava com as duas, sofreu apenas escoriações leves.

De acordo com relatos de testemunhas, o motorista do caminhão, identificado como Randson Aranha Ramos, de 23 anos, trafegava pela via e, ao passar pelas proximidades, deu ré com o veículo, atingindo as vítimas.

Após o atropelamento, Randson fugiu do local. O caminhão foi encontrado posteriormente, já em Monte Alegre, e levado à delegacia pela Polícia Civil, com apoio do irmão do condutor. O local do acidente foi isolado pela PM até a chegada dos peritos da Polícia Científica. O caso deve ser investigado pela PC.

Em nota, a PC informou à Redação Integrada de O Liberal que o automóvel de carga em questão foi apreendido e o motorista identificado. Equipes da delegacia de Monte Alegre trabalham para localizá-lo. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações do caso.