Acidente de trânsito deixa uma pessoa morta em Outeiro

Um grave acidente de trânsito tirou a vida de uma pessoa em Outeiro, distrito de Belém, na manhã desta terça-feira, 06.

O acidente fatal foi confirmado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC), que já se desloca até a Estrada do Outeiro, logo depois da ponte que dá acesso ao distrito, para remover o corpo da vítima.

Segundo informações iniciais de populares, a vítima teria sido atingida por um motorista de carro que supostamente, estaria embriagado quando se envolveu no acidente, colidindo com o pedestre próximo do Centro de Treinamento (CT) do Clube do Remo.

A Polícia Militar se encontra no local e faz a segurança da cena do crime.