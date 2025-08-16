Capa Jornal Amazônia
Acidente com motos na PA-256, em Paragominas (PA), deixa três pessoas mortas

Vítimas são três homens que não resistiram aos ferimentos provocados pela colisão dos veículos

O Liberal
fonte

Colisão de motos resultou na morte de três homens em Paragominas (Foto: Reprodução Redes Sociais)

Na noite de sexta-feira (15), por volta das 19h, um acidente envolvendo duas motocicletas na área do km-12 da rodovia PA-256, no município de Paragominas, no sudeste do Estado do Pará, resultou na morte de três homens. Dois deles estava em uma moto e um terceiro em uma outra motocicleta. Os dois veículos colidiram provocando a morte das pessoas.

As vítimas do acidente foram identificadas como Raimundo Ferreira, de 49 anos; João Paulo Teixeira, de 25 anos, e Wuilames Joel. 

Os dois homens em uma motocicleta, de acordo com as primeiras informações sobre o caso, seguiam viagem a trabalho para a Feira Agropecuária de Paragominas. O condutor da outra moto estaria retornando para a região do km-12. Profissionais da Polícia Rodoviária Estadual e da Polícia Civil compareceram ao local da ocorrência.

Os policiais começaram a levantar informações sobre o que teria provocado esse acidente fatal. Para que a perícia fosse feita no local, o trecho da PA-256 teve de ser interditado, o que provocou engarrafamento de veículos no perímetro.

A Polícia Civil informa que a Seccional de Paragominas apura as circunstâncias do acidente de trânsito entre duas motocicletas, que ocasionou a morte de três pessoas. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações.
 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

