Acidente com carreta na BR-316 deixa dois feridos

Foram necessárias cerca de quatro horas para retirar o condutor de um carreta que ficou preso no veículo em acidente ocorrido na rodovia BR-316, km 49, em Santa Izabel do Pará, no começo da tarde desta terça-feira (24). Ele sofreu um ferimento em um dos pés. A pessoa que estava no banco do carona também não teve lesões graves.

A carreta saiu da pista da rodovia e entrou em uma área de mata ao lado da estrada. O veículo acabou ficando com a frente voltada para trás, ou seja, emborcado, como se diz na linguagem dos condutores.

Tão logo tomou conhecimento do fato, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) enviou uma equipe de agentes até o local do acidente. O Corpo de Bombeiros também encaminhou guarnição ao local. Os bombeiros, com apoio da PRF, conseguiram retirar o condutor das ferragens do veículo.