Um acidente inusitado foi registrado, na noite desta quarta-feira (1º), em frente ao portão 3 do Estádio Mangueirão, no bairro do Mangueirão, em Belém. Um cavalo da Polícia Militar teria se assustado com a movimentação intensa e com os fogos que anunciavam a abertura da 24ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, quando tentou atravessar a rua para possivelmente se recolher ao estábulo, localizado a poucos metros dali, e foi atropelado por um carro de passeio, modelo Fiat Palio.

Com a batida, a frente do veículo ficou totalmente destruída, e os ocupantes não sofreram lesões. O cavalo ficou bastante machucado e precisou receber atendimento médico-veterinário dos profissionais da Polícia Militar. Diretor do Centro Médico Veterinário da PM (CMV), o major Alexandre explicou que o animal não corre risco de ser sacrificado.

“Ele está no chão e vai demorar para se levantar, porque ainda está em choque com o acidente. Provavelmente não tem fratura. Já respondeu aos comandos da agulha que eu utilizei e isso é um bom sinal. A coluna está normal, ele sofreu algumas lacerações, que é quando sai a pele do corpo, e escoriações”, explicou o profissional.