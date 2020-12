O corpo do coronel da reserva do Corpo de Bombeiros do Pará e piloto paraense Mauro Tadeu da Silva Oliveira foi achado na madrugada de ontem, 1º, após a vítima morrer na noite de segunda-feira, 30, durante uma operação no Pantanal Matogrossense, em Porto Jofre, no Mato Grosso. O helicóptero Bell BH06 long ranger do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) percorria a região no cumprimento da missão de combate a incêndios florestais quando caiu, por volta das 18h.

Apenas o piloto estava à bordo da aeronave quando aconteceu o acidente. Mauro Tadeu tinha 54 anos e fazia parte das ações de brigadistas voluntários no combate à incêndios florestais. Parte da tripulação que estava em solo foi encontrada às 23 horas, segundo o Ibama.

Em nota, o Instituto detalhou que a aeronave estava sendo utilizada para pegar água em um rio para o combate ao incêndio nas proximidades da região de "Porto Índio", localizada nas divisas de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

No comunicado, o Ibama declarou que Mauro Tadeu "era um piloto extremamente habilidoso e dedicado, há mais de 15 anos, à atuação na aviação civil, com mais de 5 mil horas de voo". O comunicado diz ainda que o "comandante deixa um legado de grandes serviços aeronáuticos à Nação" e prestou solidariedade à esposa, filhos, família e amigos.

Já o Corpo de Bombeiros Militar do Pará e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Estado se manifestaram sobre o falecimento do piloto, no início da tarde de ontem, 1º, e informaram que o piloto se dedicava à aviação privada. "O Coronel Mauro Tadeu era odontólogo e pertenceu ao quadro de saúde da Corporação, onde serviu por 19 anos, e trabalhava atualmente como piloto comercial em uma empresa privada de aviação e serviços aéreos", detalhou a nota dos Bombeiros.

Governador e ministro lamentam morte

Por meio do Twitter, o governador Helder Barbalho lamentou a morte do coronel. "Recebo com muito pesar a notícia da morte do querido e competente, meu amigo, Cel dos BM do Pará, o piloto Mauro Tadeu da Silva Oliveira. Seguramente, foi um dos melhores do Brasil, e partiu fazendo o que mais gostava, pilotar. Meus sentimentos aos familiares e amigos", escreveu na publicação.

O Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, também manifestou pesar após saber da morte do paraense. "Transmito à família e amigos do comandante Mauro Tadeu da Silva Oliveira sentimentos de pesar e nossas orações. Faleceu em acidente com helicóptero do Ibama, no cumprimento da brava missão de combate aos incêndios florestais no Parque Nacional do Pantanal Mato-grossense", disse no Twitter.